Турлов не планирует приобретать «Кайрат» – пресс-служба

Пресс-служба Freedom Finance сообщила, что новости о возможном приобретении «Кайрата» бизнесменом Тимуром Турловым не соответствуют действительности:

«Freedom Finance опровергает информацию о планах основателя компании Тимура Турлова приобрести футбольный клуб «Кайрат». Данная информация не соответствует действительности», – говорится в заявлении пресс-службы Freedom Finance.

Владелец алматинского клуба в данный момент находится под арестом, в отношении него расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

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