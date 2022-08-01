Новым владельцем «Кайрата» может стать Берик Каниев (А.Кожахмет)

Новым президентом «Кайрата» может стать 52-летний предприниматель Берик Каниев. Об этом сообщил журналист Айдын Кожахмет.

«В Алматы проживает еще один большой фанат футбола, вкладывающий свои средства в детско-юношеский сектор – это Берик Каниев. Именно его называют возможным новым хозяином «Кайрата». Причем об этом шумят и в самом клубе», – пишет инсайдер.

Ранее Sports.ru Казахстан сообщал, что бизнесмен Тимур Турлов может стать новым владельцем алматинского клуба.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе