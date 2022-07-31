Бизнесмен Турлов может стать новым владельцем «Кайрата»

По информации .ru Казахстан, в числе потенциальных владельцев «Кайрата» значится имя Тимура Турлова.

Турлов – основатель и мажоритарный владелец инвестиционной группы Freedom Holding Corp.

В мае он вошел в число 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes.

В 2020-м компания Freedom Finance спонсировала карагандинский «Шахтер», а в этом году выступает главным спонсором проекта Super Bol.

Владелец алматинского клуба в данный момент находится под арестом, в отношении него расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

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Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе