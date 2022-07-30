Николай Костов: «Мы заслужили победу над «Кайсаром», так как полностью контролировали игру»

Главный тренер «Каспия» Николай Костов прокомментировал матч 4-го тура Кубка Казахстана против «Кайсара» (2:1).

– Во-первых, хочу поздравить своих игроков с победой, потому что мы долгое время не побеждали. Мы заслужили эту победу, так как полностью контролировали игру, создавали множество моментов у ворот соперника и имели шансы, чтобы забить несколько голов.

А у наших ворот, наоборот, ситуация была другая. Соперник на последних минутах стал нагружать и создавать эмоциональные ситуации. Эти поступки совсем не красят футбол, потому что у соперника было много нарушений и грубости.

Однако я рад, что мои игроки показали хорошую игру и поздравляю всех с этим!

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