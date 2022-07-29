«Ордабасы» – «Атырау»: где смотреть

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«Ордабасы» в 4-м туре группового этапа Кубка Казахстана примет «Атырау». Матч начнется в 19:00 по Нур-Султану. В прямом эфире игру покажет ПФЛК ТВ.

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