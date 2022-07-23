Александр Седнев: «Победа над «Атырау» далась нам в непростой борьбе»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал победу над «Атырау» (4:1) в Кубке Казахстана.

– Конечно, мы довольны победой в выездной игре, она, во-первых, далась нам в непростой борьбе. Во-вторых, больше чем у полкоманды было болезненное состояние: кто-то уже после заболевания, у кого еще была температура. Мы благодарны своим игрокам, что они нашли в себе силы и очень добросовестно провели матч.

Я бы не сказал, что матч нам дался легко, несмотря на счет, соперник тоже был неплох, но сегодня мы в завершающей стадии были чуть точнее. Это кубковые матчи, и в любой момент все может измениться, мы отдаем себе отчет, что еще абсолютно ничего не решено. Мы с полной ответственностью будем готовиться к домашней игре и постараемся ее также качественно провести.

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