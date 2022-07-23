Горовенко о поражении от «Ордабасы»: «Не хватает лидерских качеств, эмоций, нет страсти на поле. Невозможно играть в футбол таким образом»

Главный тренер «Атырау» Константин Горовенко раскритиковал свою команду после поражения от «Ордабасы» (1:4) в Кубке Казахстана.

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– Игра совершенно не получилась. Мы проигрываем домашний матч со счетом 1:4 – это просто унижение для футболистов и тренерского штаба. Наверное, нужно футболистам и тренерскому штабу задуматься. Ответственность беру на себя за такую безвольную игру. Значит, я не смог донести до футболистов, что я от них хочу и как нужно играть. Не хватает лидерских качеств, эмоций, нет страсти на поле. Невозможно играть в футбол таким образом.

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