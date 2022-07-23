Болельщики «Атырау» стали требовать увольнения легионеров после поражения от «Ордабасы». Пришлось привлекать полицию

Портал ATPress.kz сообщил, что после матча 3-го тура Кубка Казахстана по футболу между «Атырау» и «Ордабасы» (1:4) произошел скандал.

🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑

Болельщики хозяев стали требовать расторжения контрактов с легионерами западноказахстанской команды.

По мнению участвовавших в перепалке зрителей, бюджетные средства расходуются «бездарно», и клуб должен дать шанс местным воспитанникам.

Для обеспечения безопасности пришлось привлекать полицейских.

🎰 Готов к старту АПЛ? Проверь себя и получи бонус на первую ставку🤑

«Мы с Ласло оба хотели снова здесь забить». Экс-игрок «Шахтера» Топчагич о возвращении в Казахстан и победе над «Кызыл-Жаром»

Черный день казахстанского футбола: «Астана» влетела полякам, «Кайрат» дома проиграл дебютанту еврокубков, а «Кызыл-Жар» не смог одолеть «Осиек»