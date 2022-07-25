BRAVE CF 60 с участием Асу Алмабаева перенесен из Бразилии в Бахрейн

30 июля боец команды DAR Team, 28-летний Асу «Зульфикар» Алмабаев (15-2-0) на BRAVE CF 60 встретится с 39-летним американцем, экс-чемпионом лиги Bellator Заком Маковски (21-10-0).

Изначально бой должен был пройти в Бразилии, однако из-за ковидных ограничений в стране лига приняла решение о переносе всего карда в Бахрейн.

Алмабаев на сегодняшний день является самым перспективным проспектом в казахстанском ММА в наилегчайшей весовой категории. В случае победы над Маковским, по словам представителей бахрейнской лиги и команды казахстанского бойца, Алмабаеву предстоит бой за титул чемпиона мира с победителем боя Али Багаутинов- Велимурад Алхасов, которые встретятся в конце года.

С момента прихода в BRAVE CF Алмабаев выиграл два боя в прошлом году – задушил украинского бойца, экс чемпиона М1 Александра Доскальчука и выиграл решением у Имрана Магарамова. Также по итогам голосования в социальных сетях BRAVE стал бойцом года – BRAVE CF 2021 «Breakout Fighter of The Year» и получил награду за Лучший сабмишен 2021.

BRAVE – это крупный бахрейнский промоушен, который проводит турниры по всему миру с конкурентным дивизионом в легком весе.

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