Благоевич о 0:5 с «Ракувом»: «У меня нет оправданий, это будет звучать глупо»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич высказался после разгромного поражения от «Ракува» (0:5) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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– Что можно сказать после такого поражения. Для меня тяжело комментировать это, это болезненно, неприятный результат для нас. Могу только поздравить «Ракув», они заслужили победу и сейчас они уровнем выше. Что бы я не сказал дальше, будет звучать оправданием, а я этого не хочу. Я беру всю вину на себя, будем стараться улучшить ситуацию во втором матче.

– Как сильно сказался на команде поздний перелет в Польшу?

– Конечно, это повлияло. Но у меня нет оправданий, это будет звучать глупо. Одна часть команды прилетела в ночь перед матчем, вторая часть прибыла за два часа до игры. Это не оправдания, просто «Ракув» заслуженно выиграл.

– Как теперь вы вернетесь домой?

– После сегодняшнего матча одна часть игроков сразу вылетает в Казахстан. Другая часть футболистов полетит в пятницу. Кажется, с пересадкой через Дубай.

– Почему сегодня не сыграл Томасов?

– Марин заболел, последние 2-3 дня у него высокая температура. И некоторые футболисты не тренировались долгое время. Мы не смогли ответить на агрессивную игру «Ракува», старались, но не смогли противостоять.

– Что вы сказали своим игрокам после игры?

– После матчей я стараюсь ничего не говорить игрокам, и после поражений, и после побед. Впереди нас ждет анализ этого матча, я вместе с моими игроками постараюсь улучшить впечатления от сегодняшнего матча, постараемся улучшить ситуацию.

– Что вас удивило в игре «Ракува»?

– Мы детально анализировали «Ракув», знали их хорошие стороны, ничего не удивило нас. И в этом матче сильные стороны соперника были сильнее наших. Это заслуженная победа «Ракува». Я хочу извиниться перед нашими болельщиками за такое крупное поражение.

– Что думаете о том, что пишут в соцсетях сейчас?

– Я не читаю комментарии в соцсетях. Думаю, это бесполезно комментировать, я никогда не занимаюсь этой работой.

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