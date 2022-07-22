Вице-премьер Казахстана потребовал у игроков, тренеров и руководство «Астаны» отчитаться за поражение «Ракуву»

Портал Metaratings сообщил, что генеральный директор «Астаны» Тастанбек Есентаев вызван на встречу с вице-премьером Казахстана и куратором столичного клуба Ералы Тугжановым, который недоволен поражением от «Ракува» (0:5) в Лиге конференций.

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«На встрече с Тугжановым побывают не только Есентаев, но и главный тренер, а также виновники крупного поражения – Марко Милошевич, Жереми Манзорро, отсутствовавший на выездной игре без уважительной причины Марин Томасов и другие.

Вице-премьер РК выразил недовольство сложившейся ситуацией с организацией чартерной перевозки из столицы Казахстана в Польшу. Команде пришлось отправиться в город Ченстохова двумя делегациями в день матча. Также чиновник выразил обеспокоенность тем, что тренерский штаб не дает возможности проявить себя местным футболистам, среди которых отправленный во вторую команду опытнейший Исламбек Куат», – пишет источник.

Сообщается, что Тугжанов может потребовать отставки Есентаева.

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