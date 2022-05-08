Российский хоккеист Юксеев выиграл суд у усть-каменогорского «Торпедо»

Российский хоккеист Александр Юксеев выиграл суд у усть-каменогорского «Торпедо». Районный суд города Усть-Каменогорска вынес решение в пользу игрока.

В 2021 году защитник, известный по игре в КХЛ за «Амур», «Автомобилист» и «Северсталь», подписал контракт с казахстанской командой. В начале октября он получил травму, потребовалась операция, но вместо этого клуб внезапно разорвал с ним контракт. По заявлениям Юксеева команда оформила это задним числом.

По версии клуба Александр получил повреждение вне хоккейного матча.

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