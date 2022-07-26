Экс-футболист «Ордабасы» Учуров отстранен от футбола на 5 лет за ставки («Мутко против»)

Экс-футболист «Ордабасы» Эдуард Учуров отстранен от футбола на 5 лет за ставки.

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил от футбольной деятельности сроком на пять лет бывшего футболиста «Ордабасы» Эдуарда Учурова.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Учуров делал ставки на футбол и успел поставить более 400 тыс. рублей.

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Учуров – воспитанник элистинского «Уралана». За элистинцев Эдуард успел сыграть в чемпионате России, сыграв 3 матча в сезонах 2002-03.

Основную часть карьеры игрок провел в ФНЛ, во Второй лиге России. В сезоне-2009 Учуров выступал в КПЛ за «Ордабасы», в 19-ти проведенных матчах забил один мяч.

Последним местом работу Учурова был не получивший лицензию на этот год Металлург (Видное), где он работал спортивным директором.

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