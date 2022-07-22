Думбия перешел из «Ордабасы» в «Мактаарал»

«Мактаарал» объявил о переходе 28-летнего ивуарийского полузащитника Секу Думбия.

Игрок перешел в качестве свободного агента.

Его последним клубом был шымкентский «Ордабасы», статистика здесь.

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