Экс-игрок «Урала» Динга перешел в «Ордабасы»

Казахстанский «Ордабасы» заключил трудовое соглашение с защитником Домиником Дингой.
Динга является воспитанником сербского клуба «Войводина». В 18 лет его приобрел «Урал», за который в РПЛ он сыграл около 30 матчей.
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Далее в его карьере был сезон в составе белградского «Партизана». Два последних сезона сербский защитник выступал за минское «Динамо».
Играл за юношескую и молодежную сборную Сербии.
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