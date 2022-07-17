Экс-игрок «Урала» Динга перешел в «Ордабасы»

Казахстанский «Ордабасы» заключил трудовое соглашение с защитником Домиником Дингой.

Динга является воспитанником сербского клуба «Войводина». В 18 лет его приобрел «Урал», за который в РПЛ он сыграл около 30 матчей.

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Далее в его карьере был сезон в составе белградского «Партизана». Два последних сезона сербский защитник выступал за минское «Динамо».

Играл за юношескую и молодежную сборную Сербии.

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