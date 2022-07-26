Муханов выиграл судебный спор у «Актобе» (В. Жарков)

По сообщениям журналиста Владимира Жаркова российский тренер Владимир Муханов выиграл судебный спор у ФК «Актобе».

«Палата по разрешению споров ФИФА приняла решение в пользу российского специалиста в его трудовом споре против футбольного клуба «Актобе». Муханов получит денежную компенсацию за нарушение трудового договора – увольнение без веских причин до окончания срока контракта. Сумма неустойки – 100 тысяч евро» – пишет источник.

Муханов был уволен с клуба в апреле 2022-го после поражения от «Тараза», вместо него был назначен Андрей Карпович.

Ранее по сообщениям того же источника, российский тренер сопротивлялся увольнению из «Актобе». Он просил выплатить ему неустойку до конца сезона.

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