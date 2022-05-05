Муханов сопротивляется увольнению из «Актобе». Он просит выплатить ему неустойку до конца сезона (В. Жарков)

«Актобе» до сих пор не может расторгнуть контракт с Владимиром Мухановым.

Журналист Владимир Жарков сообщил, что несмотря на то, что команду уже возглавил Андрей Карпович, российский специалист продолжает посещать тренировки и снимать их на видео.

«Делает Муханов это для фиксации своего присутствия на рабочем месте, чтобы у руководство «Актобе» не было повода уволить его по статье, за прогулы. Российскому тренеру предлагают трехмесячную неустойку за досрочное расторжение договора, однако он требует выплатить ему полностью всю сумму до окончания срока договора, то есть – до конца сезона-2022», – пишет автор.

Сообщается, что оклад Муханова в «Актобе» составляет 15 тысяч долларов в месяц.

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