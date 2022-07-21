Алиби Идрис проведет защиту титула NAIZA  в августе

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

 Казахстанский боец ММА Алиби Идрис (6-0), являющийся чемпионом лиги NAIZA в наилегчайшем весе, вернется в октагон уже в следующем месяце.

Об этом на своей странице в Инстаграм заявил президент лиги NAIZA  Нурбек Карабала.

Таким образом, для Алиби этот бой станет второй защитой титула. В апреле он нокаутировал россиянина Джохара Ескиева в первом раунде.

Планируется, что турнир NAIZA 42 пройдет в Алматы.

 

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