Алиби Идрис проведет защиту титула NAIZA  в августе

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис (6-0), являющийся чемпионом лиги NAIZA в наилегчайшем весе, вернется в октагон уже в следующем месяце.

Об этом на своей странице в Инстаграм заявил президент лиги NAIZA Нурбек Карабала.

Таким образом, для Алиби этот бой станет второй защитой титула. В апреле он нокаутировал россиянина Джохара Ескиева в первом раунде.

Планируется, что турнир NAIZA 42 пройдет в Алматы.

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