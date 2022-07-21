Чемпион лиги OCTAGON Дюжикова узнала соперницу по возвращению

Чемпион лиги OCTAGON в наилегчайшем дивизионе непобежденная казахстанка Анастасия Дюжикова (6-0) вернется в бои 29 июля на турнире в Алматы.

Она спустится в минимальный вес ради следующего боя. Соперница более чем достойная. Грузинка София Багишвили (5-1) идет на серии из пяти побед, три из которых досрочные.

В том числе Багишивили дважды дралась с азербайджанкой Тунзалой Иманлы, известной по выступлениям в казахстанских лигах OCTAGON и NAIZA.

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