Спиридонов стал главным тренером «Алматы» (Шайба.kz)

Портал Шайба.kz сообщил, что главным тренером «Алматы» назначен 40-летний Андрей Спиридонов.

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В прошлом сезоне экс-игрок сборной Казахстана и «Барыса» был играющим тренером алматинского клуба, набрав 4 (1+3) балла в 15 матчах регулярного чемпионата.

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