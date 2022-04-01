Тренер «Алматы» Шулаев: «Алматинскому хоккею нужна молодая кровь»

Главный тренер «Алматы» Олег Шулаев подвел итоги хоккейного сезона в чемпионате Казахстана.

– Как можете прокомментировать прошедший сезон? Чего не хватило для выхода в плей-офф?

– Команду я принял в конце сентября. На тот момент она находилась на среднем уровне подготовки, а из-за отсутствия летних учебно-тренировочных сборов не смогла набрать определенный физический, технический и командный потенциал. Приходилось исправлять все на ходу. По причине неопределенности финансирования мы были вынуждены уволить ряд игроков, ряд отдали в аренду в другие команды. Игры, которые проходили после нового года, показали, что нужно делать акцент на молодых хоккеистах. Я думаю, у нас есть хорошие, перспективные ребята и мы, конечно, будем их набирать. К грядущему сезону мы проведем УТС и наберем молодую, мотивированную команду. Будем показывать интересный хоккей, более современный, атакующий.

– В этом году упор был, в основном, на местную молодежь с минимальным количеством легионеров. Скажите, в следующем сезоне будете придерживаться этой же тактики?

– Определенно да! Алматинскому хоккею нужна молодая кровь. Сейчас мы собираем именно алматинских хоккеистов 2007–2008 годов рождения, которые разъехались по разным командам. У них будет перспектива попасть в молодежную команду, а после и в команду мастеров. В основную команду мы поднимаем шестерых игроков из молодежки. Таким образом, создается некий конвейер, через который мы будем отбирать лучших игроков, как в основную команду, так и в молодежную. Что касается легионеров, то их количество будет сведено до самого минимума. Пока точно можем сказать о Вячеславе Ипатове, который вернется к нам в команду в грядущем сезоне.

– Есть ли уже информация об игроках, которые продлили контракт с клубом на сезон-2022/23?

– Точной информации пока нет, но из молодежной команды будут переведены Игорь Ищенко, Станислав Филиппенко, Владислав Сайко, Евгений Фокин, Максим Бауэр и Актан Бахитжанов. Трое выходят по возрасту из молодежной лиги, и мы их забираем в основную команду на односторонний контракт, остальные будут играть на двустороннем соглашении.

– Кого лично Вам хотелось бы видеть в составе нашей команды на грядущий сезон?

– Молодых, амбициозных, голодных игроков, которые хотят играть в хоккей на профессиональном уровне!

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