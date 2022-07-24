Евсеев о финале домашнего Челленджера: «Поддержка зрителей мотивирует и дает дополнительные силы»

Казахстанец Денис Евсеев прокомментировал результат финала «Кубка Президента» в Нур-Султане, в котором он уступил Роману Сафиуллину (2:6, 6:4, 7:6).

– Рад, что на домашних кортах показал такой результат, тем более, это юбилейный турнир. Всегда хочется приезжать на домашние корты и показывать хорошие результаты. В этот раз мне это удалось. Увы, не выиграл турнир, но это был хороший матч. Я думаю, будет еще много таких хороших игр в карьере и в дальнейшем. Я очень доволен, что сейчас нахожусь на таком уровне. Сегодня я играл с серьезным соперником, который выступал на больших турнирах.

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– Вы играли при поддержке своих болельщиков. Как это влияло на ход матча?

– Поддержка на домашних кортах была одним из ключевых факторов результата. Когда ты видишь, как тебя поддерживают люди, то это мотивирует и дает дополнительные силы, чтобы ты показывал все, на что горазд.

– Вы уверенно провели первый сет, но уступили. Что не получилось?

– Это ментальная часть, психология. Я вел 40:15 при 4:3 и думал, что сейчас нужно подать сильную подачу, чтобы человек не принял. Хотя надо было заставить его подумать, постучать мячом подольше. Можно было повернуть матч в свою сторону, но случилось, как случилось. Он оказался сильнее, он заслужил этот финал. Буду надеяться, что в будущем обойдется без таких ошибок.

– Игра решилась в тай-брейке, в чем Сафиуллин оказался сильнее?

– Тай-брейк был уже как фортуна. Когда ты на протяжении всего матча играешь с разницей в 1-2 мяча, то концентрация может повлиять на исход матча. Я бы отметил опыт соперника и большее количество матчей, проведенных на высоком уровне. Наверное, это тебе дает какую-то уверенность в напряженные моменты, когда ты борешься не только с оппонентом, но и с самим собой.

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