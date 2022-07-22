Юсуп Шадиев: «Лопес из «Ракува» обводит сразу по несколько игроков «Астаны» – да оторвите вы ему ногу! Самолюбие – где оно вообще?!»

Экс-игрок «Кайрата» Юсуп Шадиев прокомментировал разгромное поражение «Астаны» от «Ракува» (0:5) в Лиге конференций.

– Ничего сказать не могу. Неудобно оскорблять ребят... Говорят, добирались они туда тяжело. Но такие голы им забивали... Каждый как будто сам за себя играл. А ведь, вроде, играть умеют моментами. Этот, который по несколько игроков «Астаны» за раз обыгрывал, кто он там — бразилец, португалец?

– Иви Лопес? Испанец.

– Вот. Обводит сразу по несколько человек — да оторвите вы ему ногу! Самолюбие — где оно вообще?! А я скажу, почему так — иностранцев много в команде.

Вот в Будапеште «Тобол» оказался разгромлен — так он хотя бы старался. Просто соперник оказался выше классом. Как с тем же Болтом. И сравнить с «Астаной» — совершенно безвольно играли. Не имели права так проигрывать!

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