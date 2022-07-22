«Астана» шестой раз пропускает минимум 5 голов в матче еврокубка

«Астана» потерпела разгромное поражение от польского «Ракува» (0:5) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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Это – шестой раз, когда столичный клуб пропускает 5 мячей в еврокубках.

Ранее команда разгромно проигрывала в матчах с «Ботевом» (0:5, ЛЕ-2013), «Селтиком» (0:5, ЛЧ-2017), АЗ (0:6 и 0:5, ЛЕ-2019) и брестским «Динамо» (3:6, ЛЧ-2020).

Также в 2007 году «Женис» проиграл норвежскому «Русенборгу» со счетом 1:7.

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