«Ракув» разгромил «Астану» в Польше. Обзор матча

«Астана» потерпела разгромное поражение от польского «Ракува» (0:5) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.
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Голы: Лопес (4’), Вдовяк (42’), Гутковский (66’), Кочергин (77’), Тудор (90+5’).
Удаления: Сореску (21’) – Дарабаев (62’).
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