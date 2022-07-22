Исполнительный директор «Астаны» объявил, что уходит из клуба. Команда проиграла «Ракуву» 0:5

Исполнительный директор «Астаны» Санжар Сейтказинов покинет команду после поражения от «Ракува» (0:5) в первом матче второго раунда Лиги конференций.

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«В свете произошедшего винить команду и тренерский штаб смысла не вижу. Организация логистики находится в моей зоне ответственности, поэтому я принял решение написать заявление об уходе из клуба. Беру вину за поражение на себя. Думаю, так будет честно. В том числе и по отношению к команде и ее болельщикам. Надеюсь, в ответной игре «Астане» удастся дать бой сопернику», – сообщил он порталу Metaratings.

Из-за проблем с организацией чартерного рейса казахстанцы не смогли заранее добраться до Польши и провести предыгровую тренировку на стадионе соперников.

Ранее об возможном уходе Сейтказинова говорил руководитель фонда «Sport Qory» Асхат Сейсембек.

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