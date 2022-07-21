Милан Миланович: «Я уже нервничаю как тренер — не знаю, что будет завтра, послезавтра»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович прокомментировал победу над гибралтарским «Линкольн Ред Импс» (2:0) в первом матче второго отборочного раунда Лиги Конференций.

— В первом тайме играли хорошо, но не забили. Было два, три, четыре момента — не знаю точно. Но во втором тайме играли чуть жестче, выиграли больше единоборств, и контроль мяча был у нас, все было у нас, и в конце забили два гола после стандарта. Но мне все равно, как забили, — важно, что забили два гола и не пропустили.

Сейчас нас ждет тяжелая дорога до Гибралтара, далеко. И потом надо подготовиться на следующую игру. Я уже нервничаю как тренер — не знаю, что будет завтра, послезавтра... Но надо, чтобы силы были и у игроков, чтобы мы выиграли и вторую игру и прошли дальше, — сказал Миланович.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

25 избранных: в проекте «Super Bol!» отобрали финалистов, но почти сразу лишились трех участников

Али Ахмедов: потерянные перспективы или новый чемпион мира? Прогнозируем, как будет развиваться карьера казахстанского нокаутера