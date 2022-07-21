Влут, Манзорро в основе, Заруцкий, Аймбетов в запасе на матч «Астаны» с «Ракувом»

Объявлен состав «Астаны» на гостевой матч второго отборочного этапа ЛК против «Ракува».
«Астана»: Милошевич (в), Брайан, Поляков, Кусяпов, Габышев, Эбонг (к), Дарабаев, Манзорро, Эужениу, Влут, Досмагамбетов.
Запасные: Подымский (в), Заруцкий (в), Рахманов, Бейсебеков, Аймбетов, Совет, Перцух, Бескоровайный, Басманов.
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