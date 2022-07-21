Влут, Манзорро в основе, Заруцкий, Аймбетов в запасе на матч «Астаны» с «Ракувом»

Теги Астана Абат Аймбетов Педру Эужениу Александр Заруцкий 1993 Рай Влут Макс Эбонг Ракув Жереми Манзорро Станислав Басманов Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Объявлен состав «Астаны» на гостевой матч второго отборочного этапа ЛК против «Ракува».

«Астана»: Милошевич (в), Брайан, Поляков, Кусяпов, Габышев, Эбонг (к), Дарабаев, Манзорро, Эужениу, Влут, Досмагамбетов.

Запасные: Подымский (в), Заруцкий (в), Рахманов, Бейсебеков, Аймбетов, Совет, Перцух, Бескоровайный, Басманов.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

25 избранных: в проекте «Super Bol!» отобрали финалистов, но почти сразу лишились трех участников

Али Ахмедов: потерянные перспективы или новый чемпион мира? Прогнозируем, как будет развиваться карьера казахстанского нокаутера

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные