УЕФА может наказать «Астану» (Radiojura)

По информации Radiojura «Астане» может грозить наказание со стороны УЕФА из-за невыполнения рекомендаций перед первым матчем с «Ракувом» во втором отборочном раунде Лиги Конференций.

«Матч пройдет без проблем. Это только что подтвердил представитель «Ракува» Михал Шпрендалович. Вчера вечером казахи должны были появиться в Ченстохове, но этого не произошло, потому что рейс, которым должна была лететь ФК «Астана» в Польшу, был отменен. В итоге команда прилетела в Пыжовице в две очереди круизным рейсом. Некоторые приземлились ночью, некоторые только сегодня.

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Вся эта организационная неразбериха может иметь свой финал в виде штрафа ФК «Астана» со стороны УЕФА — не считая того, что соперники красно-синих вовремя не доехали до Ченстоховы, не было официальных тренировок со СМИ, не было пресс-конференции, и не были выполнены требования Covid, которые требуют путешествие чартерным рейсом», — пишет польский сайт.

Отметим, что встреча «Ракув» — «Астана» состоится в ночь с 21-го на 22-е июля в 01:00 по астанинскому времени.

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