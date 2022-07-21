Мартинс удален в составе «Кызыл-Жара». Петропавловцы минимально проигрывают в матче

«Кызыл-Жар» остался в меньшинстве в матче против «Осиека» в домашнем матче ЛК.

На 69-й минуте за фол Жиан Мартинс получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Петропавловцы минимально проигрывают после гола Михрета Топчагича на 58-й минуте.

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