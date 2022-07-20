«Осиек» прибыл в Нур-Султан на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Кызыл-Жара».

Об этом сообщила пресс-служба хорватского клуба.

Игра состоится 21 июля в 18:00 по Нур-Султану, команды сыграют на «Астана-Арене».

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