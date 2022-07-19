Президент Naiza назвал локацию следующего турнира

Президент лиги Naiza, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram назвал город, в котором пройдёт турнира Naiza 42.

По словам Нурбека Карабала проведение турнира планируется в Алматы. Стоит отметить, что 41 турнир лиги стал совместным с Eagle FC и прошёл в Актау.

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