Непобежденный российский боец бросил вызов чемпиону Naiza Серику Разгалиеву: «Я иду за тобой»

Непобежденный российский боец Рамазан Гасанов(8-0), одержавший победу на совместном турнире Eagle FC и NAIZA в Актау обратился к чемпиону казахстанской лиги полусреднего веса Серику Разгалиеву:

«Серик, я думаю ты посмотрел мой бой. 8:0 – это уже не шутки. Я иду за тобой!».

Разгалиев выиграл титул в бою с Дугласом Пумой в марте 2022 года.

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