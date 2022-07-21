Джеруто заработала 70 тысяч долларов за победу на ЧМ по легкой атлетике

Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике на 3000 метров с препятствиями на мировом первенстве в Орегоне (США). Она преодолела дистанцию за 8:53,02, установив рекорд чемпионатов мира.

Победителям в индивидуальных соревнованиях в США предусмотрены призовые в размере 70 тысяч долларов. Обладатели серебра и бронзы получат по 35 и 22 тысячи долларов соответственно.

Также предусмотрены выплаты спортсменам, занявшим с четвертого по восьмое места: 16, 11, 7, 6 и 5 тысяч долларов соответственно.

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