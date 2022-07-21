Джеруто принесла Казахстану первую в истории золотую медаль на ЧМ по легкой атлетике

На чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в Орегоне (США) состоялся финал соревнований по бегу с препятствиями на 3000 метров среди женщин.

26-летняя казахстанка Нора Джеруто преодолела дистанцию за 8:53.02 и завоевала первую для Казахстана золотую медаль на чемпионате мир по легкой атлетике.

Второе место заняла эфиопка Веркуха Гетачью (8:54.61), бронзу завоевала эфиопская спортсменка Мекидес Абебе (8:56.08).

Напомним, натурализованная кенийка Нора Джеруто перебралась в Казахстан в 2017 году. В 2022 году Джеруто получила официальное разрешение представлять страну на ЧМ.

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