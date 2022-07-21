Где смотреть матч ЦСКА – «Сочи» в Казахстане 23 июля

Теги ЦСКА премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов Сочи Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

23 июля ЦСКА примет «Сочи» в рамках 2-го тура российской Премьер-лиги. Матч начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. В Казахстане игру покажет телеканал Qsport.

За московский клуб выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Также в составе «Сочи» есть еще один представитель сборной Казахстана – тренер по физподготовке Ерлан Ибраим.

Турнирная таблица РПЛ здесь, статистика здесь.

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