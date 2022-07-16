Федотов: «Планируем и дальше использовать Зайнутдинова на позиции центрального защитника, у нас больше никого нет»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру Бахтиера Зайнутдинова на позиции центрального защитника.
Игра первого тура Мир РПЛ закончилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.
— Пока планируем, у нас больше никого нет. Позиция в этой схеме очень подвижная. Все необходимые качества у него присутствуют — и техническая оснащенность, и объем движения, и хорошее взаимодействие с правым латералем.
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