Федотов: «Планируем и дальше использовать Зайнутдинова на позиции центрального защитника, у нас больше никого нет»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал Владимир Федотов тактика Бахтиер Зайнутдинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру Бахтиера Зайнутдинова на позиции центрального защитника.

Игра первого тура Мир РПЛ закончилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

— Пока планируем, у нас больше никого нет. Позиция в этой схеме очень подвижная. Все необходимые качества у него присутствуют — и техническая оснащенность, и объем движения, и хорошее взаимодействие с правым латералем.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Баскетбол с элементами борьбы: Рахмонов, Морозов, BigSom и другие казахстанские звезды зарубились в регбол

Медиа уточняют, что Рыбакина сменила «спортивное» гражданство. Объясняем, почему можно считать Елену полноценной казахстанкой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные