Даурен Елеусинов проведет бой с непобежденным американцем

Казахстанский боец Даурен Елеусинов (10-1-1) проведет бой 30 июля. Его соперником станет непобежденный американец Джуниор Янан (16-0-1).

Даурен свой последний бой провел в декабре 2021 года на турнире в Нур-Султане, выиграв нокаутом Али Маммадова.

Янан же в последний раз выходил на ринг в апреле 2021 года, выиграв Джейсона Минда.

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