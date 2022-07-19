«Кайрат» заработал около 100 млн тенге за переход Алвеша в клуб Бердыева

По данным Transfermarkt, иранский «Трактор» заплатил «Кайрату» за 29-летнего Рикарду Алвеша 200 тысяч евро (около 98,8 млн тенге).

Алвеш выступал за алматинцев с 2021 года. У него был действующий контракт до конца 2022 года. Португалец перешел в иранский клуб, который тренирует Курбан Бердыев.

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