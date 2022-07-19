«Шахтер» подписал экс-игрока «Зенита» и «Факела» Мустафина

Карагандинский «Шахтер» подписал российского защитника Темура Мустафина. Об этом сообщила пресс-служба горняков.

Последним клубом 27-летнего игрока был армянский «Нораванк». Мустафин начинал заниматься футболом в Академия имени Ю. Коноплева и «Ростове». В 2012 году перешел в молодежный состав московского «Локомотива». Также выступал за российские клубы, как «Зенит», «Ростов», «Сочи», «Авангард», «Факел», «Армавир», «Олимп» и «Черноморец».

В составе горняков Мустафин будет выступать под 5-м номером.

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