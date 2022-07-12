«Шахтер» – «Аксу»: смотреть онлайн

Карагандинский «Шахтер» сыграет с «Аксу» в перенесенном матче 3-го тура КПЛ.
Старт в 19:00 по Нур-Султану.
Посмотреть матчи чемпионата Казахстана можно по телеканалам Qazsport и Q Sport.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 12 июля, 16.00, «Шахтер»
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