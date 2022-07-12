«Шахтер» – «Аксу»: смотреть онлайн

Теги высшая лига Казахстан Шахтер Караганда Аксу Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Карагандинский «Шахтер» сыграет с «Аксу» в перенесенном матче 3-го тура КПЛ.

Старт в 19:00 по Нур-Султану.

Посмотреть матчи чемпионата Казахстана можно по телеканалам Qazsport и Q Sport.

Таблица здесь.

Шахтер Караганда – Аксу
Дата проведения
12 июля, 16.00, «Шахтер»
Онлайн матча

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Красавица из казахстанского ММА: тренируется вместе с бойцами UFC, побеждала на Чемпионате мира и становилась лучшей студенткой

«Звонок Черчесова после побед – для меня признание». Адиев о реакции в России на успех сборной Казахстана, хейте в адрес Шушеначева и проблемах казахстанского футбола

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные