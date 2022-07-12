«Шахтер» – «Аксу»: смотреть онлайн

Карагандинский «Шахтер» сыграет с «Аксу» в перенесенном матче 3-го тура КПЛ.

Старт в 19:00 по Нур-Султану.

Посмотреть матчи чемпионата Казахстана можно по телеканалам Qazsport и Q Sport.

Таблица здесь.

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