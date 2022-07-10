Досмагамбетов после ухода из «Шахтера»: «Очень горжусь, что играл в такой команде»

Защитник сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов сделал обращение в своем инстаграме после ухода из карагандинского «Шахтера».

«Очень горжусь, что играл в такой команде, как «Шахтер»! Болельщикам отдельное огромное спасибо! И команда, которая сейчас есть это – топ! Я уверен, что вы преодолеете все трудности и потом с улыбкой на лице будете вспоминать эти дни. Вперед «Шахтер», вперед Караганда!», – написал Досмагамбетов.

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