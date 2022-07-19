Руководитель «Актобе» Джамантаев о реконструкции стадиона: «Там будут грандиозные изменения, пересмотрят фасад, полностью перестелют поле»

Руководитель «Актобе» Ерлан Джамантаев рассказал о предстоящей реконструкции Центрального стадиона.

– Если не будет форс-мажора, то все готово, чтобы Центральный стадион подошел к реконструкции. Планируется, что работы начнут осенью. Там будут грандиозные изменения, пересмотрят фасад, полностью перестелют поле. Команды будут выходить с одной стороны, а не с разных, как сейчас. Установят турникеты, чтобы человек с билетом проходил через них, чтобы все цивилизованно было. Еще планируется беговая дорожка.

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