Защитник «Актобе» Шомко о первом месте в таблице: «Вернулись на заслуженное место. Мы движемся в правильном направлении»

Защитник «Актобе» Дмитрий Шомко прокомментировал победу в перенесенном матче 12-го тура КПЛ над «Тураном» (2:0).

– Спасибо всем за поздравления! Я также хотел бы поздравить наших болельщиков, весь город Актобе, с победой. Мы на первом? На мой взгляд, вернулись на заслуженное место. Думаю, движемся в правильном направлении и нам нужно продолжать в таком же ключе, чтобы завершить начатое. Ребята на сто процентов выложились, за что им огромный рахмет.

Хочу сказать спасибо и нашему тренерскому штабу, и руководителям клуба за то единство, которое они создают в коллективе. Мы являемся одним целым. Потому что победы не даются легко.

Все, что было сказано на установке, мы выполнили. Знали, как соперник будет действовать и играть, используя латералей. Мы с этим справились и не дали шанса сопернику. Что я думаю по поводу возможного вызова в сборную Казахстана? Играть за национальную сборную – это самая высшая точка для любого футболиста. Если тренер пригласит меня, то с радостью приеду и отдам все силы команде.

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