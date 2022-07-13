Рамазан Оразов: «Мы контролировали ход поединка и больше владели мячом»

Полузащитник «Актобе» Рамазан Оразов прокомментировал перенесенный матч 12-го тура КПЛ против «Турана» (2:0).

– Могу сказать, что была тяжелая игра. Потому что соперник достаточно квалифицированный. Хорошо играет на контратаках. Они являются самой малопропускающей командой в Премьер-лиге. На протяжении многих матчей они не проигрывали. Ожидали, что будет сложный матч. Но, слава богу, выиграли со счетом – 2:0.

В принципе по игре могу сказать, что мы контролировали ход поединка и больше владели мячом. Особенно в первом тайме. Может быть, после первого гола, чуть сели в обороне. Старались играть также на контратаках, ждали пока соперник раскроется. Во втором тайме у «Турана» тоже были неплохие моменты, когда они кидали забросы за спины нашим защитникам.

В целом, получилась достаточно зрелищная игра с обеих сторон. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые присутствовали сегодня на игре, за их теплую поддержку.

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