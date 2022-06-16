Али Алиев о жеребьевке ЛК: «Мы сможем преподнести «Осиеку» сюрприз в домашнем матче»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал жеребьевку второго раунда Лиги конференций, по итогам которой его команда встретится с хорватским «Осиеком». «Я считаю, что, всем казахстанским клубам попались очень сложные соперники, и мы не исключение. Хорватский футбол сегодня на подъеме, как и сборная, так и клубная, поэтому этот чемпионат очень серьезный. «Осиек» – достойный соперник, и хочется посмотреть на наш клуб на международной арене. В этих встречах свою важную роль может сыграть, то, что наш чемпионат продолжается, в самом разгаре, а у европейцев сезон закончился в конце мая. Они сейчас формируют новую команду, у них скорее всего будут новые футболисты и для них это все будет происходит в подготовительном периоде. А нам надо через игры чемпионата наладить свои игровые связи. Думаю, мы сможем преподнести хорватам сюрприз в первом, домашнем матче.

Всех поздравляю, «Кызыл-Жар» будет впервые в истории клуба участвовать в большом европейском турнире. «Астана», «Кайрат» и «Тобол» уже имеют опыт выступлений на европейской арене, а вот нам предстоит впервые опробовать это на себе», – сказал Алиев.

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