«Барыс» подписал пробные контракты с Рахмановым и Нургалиевым

«Барыс» подписал пробные контракты с казахстанскими хоккеистами Михаилом Рахмановым и Эмилем Нургалиевым. Соглашение с игроками действует до 31 августа 2022 года.

Рахманов хорошо знаком столичным болельщикам по выступлению за команды из системы «Барыса» с 2012 по 2015 год. В КХЛ Михаил сыграл 130 матчей и заработал 24 (13+11) балла за результативность.

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Последние два года форвард провел в карагандинской «Сарыарке». В минувшем сезоне за 61 встречу (включая 17 в плей-офф) Рахманов записал на свой счет 78 (38+40) очков и был признан лучшим нападающим чемпионата Казахстана.

На протяжении пяти последних лет Нургалиев выступал за команды из системы «Сарыарки». В прошлом сезоне Эмиль сыграл за карагандинцев в регулярном чемпионате Казахстана 31 матч и заработал 10 (3+7) очков. В плей-офф Нургалиев провел еще 14 встреч, за которые записал в свой актив 7 (1+6) баллов.

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