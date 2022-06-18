Нападающий «Барыса» Артур Гатиятов перешел в финский «Киекко-Поят».

– Я очень рад приехать в Йоэнсуу и с нетерпением жду знакомства с новой командой, клубом и болельщиками. Я хочу помочь команде своими силами выйти в высший дивизион в предстоящем сезоне, — сказал Гатиятов.

В прошлом сезоне воспитанник сатпаевской школы хоккея провёл 54 матча за астанинский «Номад» в регулярном чемпионате Казахстана и плей-офф, набрав 37 (13+24) очков.

В сезоне 2019-2020 годов он провёл два матча в КХЛ за «Барыс». Также он выступал на юниорском и молодежных чемпионатах мира в составе сборной Казахстана.

Прошлый сезон «Киекко-Поят» закончил в четвертьфинале второго дивизиона Финляндии, проиграв РоКИ Батырлана Муратова.

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди

История казахстанского боксера Ермахана Ибраимова: ходил на разборки в 90-е, выиграл Олимпиаду в Сиднее, а позже ушел в политику

Астанов хотел доказать, что первая победа над Словакией – не случайность. У него получилось: гол Эльхана стал победным в Нур-Султане