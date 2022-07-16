Главный тренер «Астаны» Благоевич: «В рамках наших возможностей мы не можем кого-либо подписать, если не решим вопрос бюджета»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич рассказал о трансферных планах и слухах.

– Определенный список уже давно лежит перед руководством. В рамках наших возможностей мы не можем кого-либо подписать, если не решим вопрос бюджета. У нас маленький простор, нам надо сократить количество игроков, и мы рассматриваем возможность отправить кого-то в аренду, но это тоже определенный вопрос.

Мы использовали шанс с Досмагамбетовым и Габышевым. Они нам помогут, они были в этом списке, и я уверен, что они нам добавят хорошую энергию, качество и опыт. Они играют в сборной Казахстана и хорошо сыграли свои последние матчи, эти игроки помогут нам.

– Слухи о Маевском правдивы?

– Нет.

– Были новости об интересе к Арояну и Мавутору. Это правда?

– По Мавутору мы не разговаривали. По Арояну были разговоры, я хотел его, но мы не смогли потянуть его финансовые потребности.

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– А в списке, о котором вы говорили, есть игрок на позицию опорного полузащитника?

– Да.

– А есть ли смысл подписывать опорника, когда в молодежной команде играет вице-капитан сборной – Исламбек Куат?

– Я уже отвечал на этот вопрос. Мы уже достаточно говорили на эту тему. Извиняюсь, но давайте закроем этот вопрос.

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