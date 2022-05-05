Рикарду Алвеш обратился к болельщикам «Кайрата»

Вице-капитан «Кайрата» Рикарду Алвеш обратился к болельщикам алматинского клуба.

«Приветствую всех болельщиков «Кайрата» и казахстанского футбола. К сожалению, в последних матчах дела складываются не очень хорошо для меня и команды.

Признаю, что подвел команду в последней игре, прошу прощения у одноклубников и фанатов. Все совершают ошибки, но все, что происходит на поле, остается там же.

Я и, в особенности, моя семья, получали множество агрессивных сообщений. Нахожу неуместным то, что действия на футбольном поле отражаются на моей личной жизни.

Я каждый день тренируюсь и усердно работаю на благо команды, пытаясь привнести максимальный вклад в клуб. Мы определенно станем лучше, и благодаря вашей страстной поддержке это произойдет быстрее.

С любовью, Рикарду Алвеш», – говорится в заявлении игрока в инстаграме.

Жесть в казахстанском футзале: возможно, судья попросил взятку в скандальном матче между «Каспием» и «Атырау»

Трагическая история Олега Литвиненко: забил первый гол Казахстана в УЕФА, побил все рекорды КПЛ, но ушел из жизни в 33 года

Как прошел девятый тур КПЛ: разгромное поражение «Тобола», очередные ничьи «Кайрата» и «Астаны», а еще неожиданное лидерство «Тараза»